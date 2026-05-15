ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手（３０）が１５日の巨人戦（東京ドーム）に先発し、５回８４球を投げて３安打２失点と粘投も、打線の援護に恵まれず今季２敗目（２勝）を喫した。平良は初回、２回を三者凡退。３回は内野安打と自身の失策から一死二、三塁としたが、丸を三振、吉川をゴロに打ち取ってなんとか無失点で切り抜けた。しかし、踏ん張り切れず５回に打ち込まれた。先頭キャベッジに１４０キロのシンカーをとらえられ、