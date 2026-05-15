韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」から、ファミリーマート限定のミニコスメシリーズが登場♡2026年5月29日（金）より、全国のファミリーマート約10,000店で数量限定発売されます。ティント、グロス、マスカラの全3アイテムには、ブランド初となる可愛いハートチャーム付き。持ち歩くだけで気分が上がる、特別感たっぷりの限定コスメをチェックしてみて♪ ハ}