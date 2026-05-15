ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOAT RACE」杯は初日を終えた。後藤美翼（36＝東京）の表情が明るい。初戦となった7Rでは競り勝っての3着と見せ場をつくり「伸び寄りな感じ。足合わせすると気持ち余裕があるし、乗っている感じも悪くない。取りあえずこのまま行けるところまで行く」と笑顔。初日にしてこの手応えなら不安は少ない。7月より4期ぶりのA級復帰も決めており「久々に上がれた。