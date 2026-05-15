高市首相は１５日夜、米中首脳会談を踏まえ、米国のトランプ大統領と電話会談を約１５分間行い、トランプ氏から米中首脳会談の内容について報告を受けた。首相は会談後、首相官邸で記者団の取材に応じ、「トランプ氏からかなり詳細に説明をいただき、中国を巡る諸課題を中心に意見交換を行った」と語った。台湾問題についてトランプ氏とやりとりをしたかどうかは明言を避けた。首相によると、両氏はインド太平洋情勢への対応