警察によりますと、15日午後7時半ごろ、千葉県市原市の民家で30代くらいの男性が胸などを刺され、病院に搬送されましたが、重傷とみられています。男性は搬送される際、救急隊員に「先輩に刺された」と話したということです。刺した人物は逃走していて、警察は殺人未遂事件として捜査しています。