１５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、日本サッカー協会がこの日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表したことを報じた。この日の番組には自ら選手の名前を呼び上げた森保一監督が生出演。代表メンバーが出そろった段階で６月１５日・オランダ戦、２１日・チュニジア戦、２６日・スウェーデン戦の展望を聞かれると、「オランダに関しては想像ですけど、