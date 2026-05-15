フィギュアスケート女子で１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２３）が１５日、インスタグラムを更新。中国でのオフショットを投稿し、大反響を集めた。ザギトワはＴシャツにショートパンツ姿で中国のディズニーランドを満喫している写真を投稿。他に、上海の街や船上で撮影した私服ショットを続々と公開した。１５歳で金メダルを獲得した平昌五輪から６年。抜群のスタイルが際立つ投稿に「なんて長い足」、「