Ｊ１のＦＣ東京が１５日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。ハッシュダグをつけて「＃長友佑都、涙の選出。」などと記し、この日、この日発表された北中米Ｗ杯の日本代表メンバーにＷ杯５大会連続で選出されたＤＦ長友の動画を投稿した。動画で中継の映像を真剣な眼差しで見ていた長友。森保監督が「長友佑都」と自身の名前を呼んでも視線を動かさなかった。しかし、そこから約１分３４秒が過ぎ、自分の名前から１６人後に森保監