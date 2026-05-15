15日、北中米ワールドカップメンバー26人が発表され、シントトロイデンからはDF谷口彰悟とFW後藤啓介が選出された。同日夜にオンライン会見を実施。2人がW杯行きの思いを語った。谷口にとって、前回のカタールW杯に続いて2度目の舞台となる。現地の朝7時に始まった会見を生中継でチェック。「自分の名前が呼ばれたときはうれしかったし、同時に身が引き締まる思いになった」と振り返った。カタールW杯はグループリーグ第3節