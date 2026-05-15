パリオリンピックで日本代表のキャプテンを務めたMF藤田譲瑠チマだが、北中米ワールドカップメンバーに入ることはできなかった。今回のW杯メンバーではGK鈴木彩艶、DF鈴木淳之介、MF久保建英、MF鈴木唯人のパリ五輪世代が名を連ねたものの、パリ五輪に出場した選手からのW杯行きはゼロ。パリ五輪で主将を担当した藤田は24年10月から継続して招集されてきたものの、最後の26人には含まれなかった。そうしたなか、藤田はメンバ