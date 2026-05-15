GK権田修一(ヴィッセル神戸)が15日、北中米ワールドカップを戦う日本代表メンバーが発表されたことを受けてインスタグラム(@shuichi33g)を更新し、「今の気持ちは、二つの『悔しい』です」と投稿した。権田は2019年のアジア杯で第1GKとなり、大会後は一時出場のない期間があったものの同年9月からは守護神として定着。前回のカタールW杯では全4試合でゴールを守ってドイツやスペインを破った喜びやPK戦の末に敗れたクロアチア