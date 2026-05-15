5月16日（現地時間15日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス準決勝第6戦が行われ、サンアントニオ・スパーズとミネソタ・ティンバーウルブズが対戦する。シリーズはスパーズが3勝2敗と王手をかけており、敵地ターゲット・センターでカンファレンス決勝進出を決められるかに注目が集まっている。 スパーズがシリーズの流れを大きく引