ＪＲ東日本は、京浜東北線の田端（東京都北区）―田町（港区）間で１９〜２１日の３日間、昼間に保守作業を行う。作業中、快速運転は中止して各駅停車のみとし、並走する山手線に乗り入れる。京浜東北線、山手線ともに通常の運行本数を維持するという。ＪＲ東によると、各日の午前１０時半頃〜午後３時半頃、レールや枕木の交換を行う。保守作業は従来夜間に行ってきたが、昼間にも実施することで作業員の働き方改革や工事の効