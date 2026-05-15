日本サッカー協会は１５日に都内で北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）メンバー発表会見を行い、負傷の影響が懸念されていたＭＦ三笘薫（ブライトン）やＭＦ南野拓実（モナコ）が無念の落選。南野に関しては、Ｗ杯を戦うチームに帯同させる方針を森保一監督がテレビ朝日系「報道ステーション」に出演した際に明らかにした。南野は昨年１２月に左膝前十字靱帯を断裂して懸命にリハビリを続けているが間に合わず、Ｗ杯メンバーからは外