元“ブルゾンちえみ”ことタレントの藤原しおりが4日、元相棒でかつて“with B”として活動していた元お笑いコンビのブリリアン・コージのYouTubeチャンネルに出演。当時の面影なしの変貌を遂げた近影がネット上で大きな話題となっている。 藤原は2016年10月、芸人養成所卒業目前のブリリアンに声をかけ、ユニットを結成する。翌17年1月、日本テレビ系特番「ぐるナイ! おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴 今年も誰か売れてSP