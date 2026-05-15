アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談で、台湾問題について議論したものの、「何も約束しなかった」と表明しました。アメリカトランプ大統領「台湾について、彼（習近平国家主席）は強い思いを持っているが、私は何も約束しなかった」アメリカのトランプ大統領は15日、中国訪問を終えて帰国する大統領専用機の中で報道陣の取材に答えました。トランプ氏は習近平国家主席との首脳会談で台湾問題について「