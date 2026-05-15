15日午後、横浜市都筑区の交差点で、自転車に乗っていた7歳の女の子が軽自動車にはねられ、重傷を負いました。15日午後4時すぎ、都筑区北山田の交差点で、自転車に乗っていた小学2年生の7歳の女の子が軽自動車にはねられる事故がありました。警察によりますと、現場は信号のない交差点で、それぞれ別の方向から直進し、出会い頭に衝突したということです。この事故で、女の子は重傷を負ったということです。警察は、軽自動車を運転