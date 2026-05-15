ＳＮＳ総フォロワー数７００万人超のインフルエンサーでアーティストのＭｕｍｅｉｘｘｘ（ムメイ）が１５日、大阪・ＹｏｇｉｂｏＭＥＴＡＶＡＬＬＥＹで行われたゲーム音楽バンド「無双∞」の１ｓｔライブ「Ｌｅｖｅｌ０１：ＴｈｅＢｅｇｉｎｎｉｎｇ」にゲストとして登場した。「地球の女神アフロディーテ」ことＭｕｍｅｉｘｘｘがゲストとして呼び込まれると、約２００人の観客は大盛り上がり。無双∞のおかんＰ（