◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人・井上温大投手（２５）が今季最長の８回を３安打無失点９Ｋで３勝目。サウスポーに対し左打者８人を並べてきたＤｅＮＡ打線を手玉に取った。杉内俊哉投手チーフコーチは「状態はずっといい。バッターに集中しているなって感じ」と１０９球の熱投を評価。特に内角へのツーシームが有効だったと分析し「左にあれだけツーシームがボンボン投げられるのは相当