シンガポールの中心業務地区（ＣＢＤ）を飛ぶハヤブサの幼鳥。（４月８日撮影、シンガポール＝新華社配信／〓智煒）【新華社シンガポール5月15日】シンガポール中心部の高層ビルの間で今年2月に生まれたハヤブサのひな4羽が、このほど相次いで巣立った。シンガポール国家公園局の職員が継続的に観察・保護を行い、ひなは順調に成長した。シンガポール野生動物救護センターで、ハヤブサのひなを検査する獣医。（４月８日撮