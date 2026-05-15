「なんか後味悪いんだよ」 参考：宮近海斗、『田鎖ブラザーズ』出演の喜びを明かす「ぜひ全話観てください！（笑）」 金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）第5話。連続ドラマにおいて第5話というのは、通常前半のクライマックスとも言える回だ。しかし本作は、折り返し地点という落ち着きを全く与えることなく進んでいく。 父が隠していた拳銃と30年前の発砲事件、そして辛島金属工場を結ぶ線がついに浮か