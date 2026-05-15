5月15日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは「あの主人公はいま…生涯現役 これからだ！」。あの時、ビジネスの最前線で活躍していた「主人公たち」はいま、どこでどんな人生を歩んでいるのか。大手旅行会社「日本旅行」の社員として、ユニークなツアーとトーク力で多くのリピーターを生み出し、年間8億円を売り上げたカリスマ添乗員の平田進也さん（当時52）。地方の零細企業や農家などが扱う「知られていない」が「味