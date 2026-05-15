【新華社ハルビン5月15日】中国黒竜江省でこのほど、「天の川の目」と呼ばれる天体現象が観測された。毎年3〜6月ごろ、天の川は夜空にアーチ状にかかり、月がその下に来ると、大きな目のような形に見える。（記者/王建威）