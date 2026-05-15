１１日、黒竜江省富錦市で撮影された「天の川の目」。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）【新華社ハルビン5月15日】中国黒竜江省でこのほど、「天の川の目」と呼ばれる天体現象が観測された。毎年3〜6月ごろ、天の川は夜空にアーチ状にかかり、月がその下に来ると、大きな目のような形に見える。１０日、黒竜江省大慶市ドルボド・モンゴル族自治県で撮影された「天の川の目」の一部。（大慶＝新華社配信／劉大鵬）８日、黒竜江省チチ