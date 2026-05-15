呼び方がいきなり変わるって、意外とじわじわくる変化ですよね…。化粧品の件も、カホさんは決して意地悪で言ったわけじゃないはず。でも「ケチ」のひと言でかき消されてしまって、夫にも取り合ってもらえないとなると、どこにも気持ちのもっていき場がない感じがします。義母の友人がどっと押しかけてきた先に何が待っているのか…。>>【まんが】同居したら呼び捨て義母(ウーマンエキサイト編集部)