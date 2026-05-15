日本郵政の根岸一行社長は１５日の記者会見で、郵便料金について「早ければ２０２７年度中にも値上げを行いたい」との方針を明らかにした。はがき（８５円）や定形郵便物（１１０円）などを平均２０円程度引き上げることを想定している。値上げすれば、２４年１０月以来となる。郵便事業は、デジタル化の進展で郵便物が減少を続けている。郵便・物流事業の本業のもうけを示す営業利益は、２５年度が１１８億円の赤字で、２８年