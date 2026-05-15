サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演し、3大会連続でW杯代表入りを果たしたMF遠藤航（33＝リバプール）についてコメントした。遠藤は2月のサンダーランド戦で左足首を負傷し、手術を受けた。4月に地元メディアに出演し、じん帯が完全に断裂していたことを告白していた。元代表の内田篤人氏からは、リーグ戦で復帰し