歌手の美川憲一さん（80）が15日、都内で行われた『美川憲一 全カタログ配信記念会見』に出席し、代表曲『さそり座の女』を披露しました。歌唱中には、ものまねタレント・コロッケさん（66）がサプライズで登場し、会場を盛り上げました。美川さんの傘寿の誕生日である5月15日に、デビューしてから61年の間にリリースした未配信楽曲を含む全シングル117作品、アルバム37作品、全581曲の配信が解禁されました。■美川憲一「まさか来