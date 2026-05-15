開けるよ〜！▶▶この作品を最初から読む行き場を失った猫たちを迎え入れているうちに、気づけば11匹の保護猫の大家族となった樹さん夫婦。2人が運営するYouTubeチャンネル「にゃんかつ」は、登録者数10万人を超える人気チャンネルです。猫たちとの運命的な出会い、心温まる日常、そして命を預かる重みと覚悟――。愛しくてちょっぴり切ない、多くの視聴者の心を揺さぶったエピソードを待望のコミカライズでお届けします