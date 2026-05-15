2026年5月14日、中国のポータルサイト・捜狐に「日本サッカー協会が『ブルーロック』を現実に持ち込んだ」と題した記事が掲載された。記事は、「今月11日、日本サッカー協会（JFA）が東京で記者会見を開き、サッカーファンとアニメファンの双方を驚かせる発表を行った。新たなユース育成選抜プロジェクト『FUTURE CAMP』を始動するというのだ。その正式名称の末尾には『inspired by BLUE LOCK（ブルーロック）』とのひときわ目立つ