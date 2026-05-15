中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）と国際サッカー連盟（FIFA）は5月15日午後、FIFAワールドカップに関する新たなサイクルの放映権取得で合意したと共同で発表しました。協力対象となる大会は2026年ワールドカップ、2030年ワールドカップ、2027年女子サッカーワールドカップ、2031年女子サッカーワールドカップなどです。双方の協力に関する合意に基づき、CMGは新たな協力期間中の大会について、中国本土での独