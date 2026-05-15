Image: Shutterstock 2013年、写真家ニック・ブラント氏が公開したある写真が、世界中をざわつかせました。湖畔に並ぶ、石像のような鳥やコウモリたち。まるで時間が止まったようなその姿を見て衝撃を受けた人たちは、「メデューサの湖」とか「生き物を石に変える湖」とか言って、そのミステリアスな湖に魅了されました。その湖は、タンザニア北部にあるナトロン湖。調べてみると、かなり怖