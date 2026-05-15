徳島で開催される街ぐるみのエンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の取材をするべく、取材班の一員として徳島に前日入りしました。ところが「着替えの服を家に忘れる」という大失敗を犯してしまい大ピンチ。夜中にコンビニを巡った結果、ファミリーマートで丈夫なシャツ＆ポロシャツを買うことができました。コンビニエンスウェア ブランドページ｜商品情報｜ファミリーマートhttps://www.family.co.jp/goods/conveniencewear.h