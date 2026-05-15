ウクライナは、ロシアとの「1000人対1000人」の大規模な捕虜交換の第1段階として、205人の捕虜が帰還したと発表しました。これは、ウクライナのゼレンスキー大統領が15日、自身のSNSで発表したもので「205人の捕虜がロシアの捕虜収容所から帰還した」と明らかにしています。帰還した205人はウクライナ軍、国家親衛隊、国境警備隊の兵士たちだということで、ほとんどがロシアによる侵攻が始まった2022年頃から収容所にいたというこ