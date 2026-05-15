栃木県上三川（かみのかわ）町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、栃木県警は１５日、相模原市内で１０歳代１人を強盗殺人容疑で緊急逮捕した。１４日に同容疑で逮捕された相模原市の男子高校生（１６）は「同学年の仲間に誘われた。他の仲間は車で逃げた」などと供述していることが捜査関係者への取材で判明。男性の妻で、殺害された富山英子さん（６９）には殴られたり、刺されたり