今週末5月17日(日)は、東京競馬場で春の女王決定戦ヴィクトリアマイル・G1が行われる。注目は、2025年の2冠牝馬エンブロイダリーと2025年のオークス馬カムニャックが4度目の直接対決。これまでエンブロイダリーが2回先着し、いずれも1着となっている。他にも2024年の2冠牝馬チェルヴィニアやG1初タイトルを狙うクイーンズウォークなど豪華メンバーが顔を揃えた。過去には、2015年に3連単2070万円、2024年には単勝2万円馬券が飛び出