上田は真のストライカー３大会ぶりのジェコにも期待北中米W杯の開幕が近いです。若手の躍動、経験を積んだ選手たちのプレイなど、非常に多くの楽しみがあります。今回は6人に絞ってとくに私が注目する選手を紹介します。まずはやはり、上田綺世です。シーズン終盤を迎えてフェイエノールトで調子をあげているので、このままの勢いでW杯に突入してほしいです。前回カタールW杯では得点がなかったので、W杯初ゴールを期待して