リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、最高のサッカー選手として並び称される存在だ。どちらが優れているかという論争は、長年サッカーファンの話のタネになっている。しかし、このスーパースターたちよりもボールの扱いに長けている選手がおり、それはネイマールであると元ブラジル代表DFカフー氏が『The Times』で主張した。カフー氏は万全のネイマールであれば、今夏のW杯で決定的な仕事ができると考えているよ