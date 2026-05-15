アニメ『名探偵コナン』毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に死去したことを、所属事務所の青二プロダクションが5月15日に発表した。61歳の若さだった。2月16日に同事務所から「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と声明が出され、『ONE PIECE』のナミ役で知られる声優の岡村明美が代役を務めていた。あまりにも