リーグ連覇を成し遂げたバルセロナは11日、優勝を祝して市内でパレードを行った。約75万人のファンが街路に詰めかけ、オープンバスに乗った選手たちと喜びを分かち合った。そんな中で、ひときわ注目を集めた選手がいる。元ポーランド代表GKヴォイチェフ・シュチェスニーだ。運転席の屋根の上に座り、同郷のロベルト・レヴァンドフスキと歓喜に酔いしれるシュチェスニー。スペイン『MUNDO DEPORTIVO』によると、愛煙家で知られる彼