山形市によりますと、15日の午後7時40分ごろ、山形県山形市十文字の雑種地でクマのような動物1頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 市が注意を呼びかけています。 ■目撃場所（画像） ■今年度のクマ出没状況（山形市） 5月15日（金曜）午後7時40分頃大字十文字地内の雑種地にてクマのような動物1頭を目撃5月15日（金曜）午前7時30分頃下東山地内の山林にてクマ1頭を目撃5月11日（月曜）午後3時00分頃平清水