広島の新井貴浩監督が１５日の阪神戦（甲子園）後、羽月隆太郎被告が「ゾンビたばこ」を使用した罪に問われた初公判で発言した内容について言及した。羽月被告は、球団内の他選手も使用していたことをほのめかす証言を行った。指揮官は「再度ヒアリングをすると球団から聞いているので、それ以上は今の段階では言えない」と語った。球団は１月２７日の逮捕後も独自に調査。名乗り出た選手はいなかった。試合前に取材に応じた鈴