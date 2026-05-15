１５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、日本サッカー協会がこの日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表したことを報じた。この日の番組には自ら選手の名前を呼び上げた森保一監督が生出演。冒頭、会見で涙した映像も見たキャスターの大越健介氏に「今のＶＴＲを見ていても、選ぶという行為は誰かを選ばないことでもあるわけで、これはつらい仕事でもある