◇パ・リーグ日本ハム０―３西武（2026年5月15日エスコンF）元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、日本ハムOBの高木豊氏（67）をゲストに招いて自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハムの2連敗を招いた二塁手・野村佑希内野手（25）の守備を深掘りした。達と平良の緊迫した投げ合いで始まった一戦。高木氏は「俺は野村のセカンドがずっと気になっていた。守備で負けてるチームだから」と、野村の二塁起用の