バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第１戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）が２戦先勝方式で行われ、大阪Ｂはサントリーに１―３で敗戦。初優勝へ後がなくなった。大阪Ｂは第１セットを落とすも、第２セットはエース・西田有志のサービスエースなどで試合を振り出しに戻す。しかし、第３、４セットを落として無念の黒星スタートとなった。試合後には「一つひとつの駆け引きや状況判断で後手に回ってしまった