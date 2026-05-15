【北京共同】トランプ米大統領は15日、中国の習近平国家主席が会談で、民主派香港紙、蘋果日報（リンゴ日報）創業者、黎智英氏の釈放は難しいとの認識を示したと明らかにした。昨年10月から中国で拘束されているキリスト教の牧師については前向きな反応があったとした。大統領専用機内で記者団に語った。黎氏は香港国家安全維持法（国安法）違反罪などで懲役20年の判決が確定。トランプ氏が習氏との会談で黎氏について提起し、