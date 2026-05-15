歌手の美川憲一さん（80）が15日、都内で行われた『美川憲一 全カタログ配信記念会見』に出席。これからの意気込みや、B'zの松本孝弘さんとのエピソードを明かしました。美川さんの傘寿の誕生日である5月15日に、デビューしてから61年の間にリリースした未配信楽曲を含む全シングル117作品、アルバム37作品、全581曲の配信が解禁されました。美川さんは、2025年の9月に『洞不全症候群』であることを公表。ペースメーカーの取り付け