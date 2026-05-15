総フォロワー700万人のMumeixxx（21）が15日、大阪・YogiboMETAVALLEYで開催された、ゲームクリエーター陣とSNSアイコンが融合した新プロジェクト「無双インフィニティー」の1stライブ「Level01：TheBeginning」にゲスト出演した。“おかんP”こと作曲家の藤田晴美氏がMumeixxxのために書き下ろした「SuperBrightestLight」について「この曲は息継ぎする暇がないくらい難しい曲です」と説明すると、「むっちゃ、ハー