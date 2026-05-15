15万トン級のスマート漁業大型養殖工船「国信1号2-2」が11日、豊漁を迎えた。初の船上水槽養殖方式による3000尾、12トンの高品質サーモンが水揚げされ、市場に出荷された。超大型移動式養殖工船において、サケ・マス類の大規模かつ商業的な生産が実現したのは世界初となる。科技日報が伝えた。「国信1号2-2」は、青島国信集団が投資・運営する養殖工船で、その主な任務はアトランティックサーモン（通称サーモン）などサケ・マス類