image: generated at Flow 「瞬間、心、重ねて」は脳レベルで起きてた…！息の合ったダンスのパートナーと踊っているとき、相手の「したいこと」がよくわかる、なんて聞きます。その正体が、コロラド大学ボルダー校の研究によって見えてきました。それは脳波の同期だったのです。同大学の大学院生ティアゴ・ロケ氏を中心とする研究チームは、アルゼンチンタンゴを踊る経験豊富なペアたちの脳